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Петербургский суд окончательно отказал геям в проведении митингов

Вчера, 20:23

В Петербурге Смоленский суд отказал активистам из ЛГБТ в проведении нескольких крупных митингов по всему городу. Ранее с таким требованием активисты обращались в Комитет по вопросам законности, безопасности и правопорядка правительства города.

Трое граждан – Николай Алексеев, Владимир Иванов и Ирина Алексеева – решили оспорить решение петербургских властей об отказе.

Активисты из ЛГБТ-сообществ хотели провести два публичных мероприятия, в их числе были митинги. Один из них призывал создать в Петербурге центр гей-туризма. Что касается другой акции протеста, то она должна была требовать исполнения постановлений ЕСПЧ. Последние связаны с нарушением прав представителей сексуальных меньшинств. Также организаторы собирались провести на улицах Петербурга гей-парад.

Однако Смоленский суд отказал активистам из ЛГБТ, признав решение правомерным.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в местный суд был подан иск. Три представителя городских сексуальных меньшинств хотели оспорить запрет на проведение в городе двух митингов.


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