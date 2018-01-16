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Врачи назвали продолжительность купания в проруби Крещенской ночью

Вчера, 19:11

Российские врачи назвали разрешаемый порог продолжительности купания в проруби Крещенской ночью. Праздник пройдет в ночь на 19 января.

Согласно заявлению врачей, в прорубь нельзя окунаться гражданам, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также участие в этом мероприятии нельзя принимать людям в алкогольном опьянении. С собой необходимо иметь теплое полотенце, сменную одежду и нескользящую обувь. В воде необходимо находиться не более минуты, это позволит избежать общего переохлаждения.

В Москве иордани организуют в 11 округах, всего подготовят 59 прорубей и 9 купелей. У храмов будут дежурить более восьми тысяч сотрудников правоохранительных ведомств, неподалеку будут находиться бригады скорой медицинской помощи.

Накануне в Уфе епархия опубликовала список мест, где проведут крещенское таинство.


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