Летчики из ульяновского института могут быть отчислены

Вчера, 18:37

По словам сокурсника будущих летчиков, учащихся в ульяновском институте, их могут отчислить. Отмечается, что уже привлечен президент МАКСа.

Скандал в ульяновском институте произошел из-за того, что в Сеть попало видео с участием курсантов. На нем парни, одетые в одно белье и фуражки, откровенно танцуют под известную композицию Бенни Бенасси.

По словам сокурсника танцоров, ролик сняли еще год назад, но на просторы в Сети оно попало с чистой случайностью, в чем сомневаются многие. Студент уверяет публику, что на курсе не существует геев и любителей БДСМ, все парни имеют традиционную сексуальную ориентацию, а видео сняли лично для себя шутки ради. Этот юмор может обернуться для курсантов отчислением.