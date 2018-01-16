Нулевая полезность: Борис Пайкин не оправдывает свое депутатское положение

Вчера, 18:04

В прошлом году жители Брянской области получили в качестве своего представителя в Госдуме выходца из другого региона – петербургского бизнесмена Бориса Пайкина. То, что Брянщину представляет неродной кандидат, нарушением не является. Однако, как правило, свидетельствует о чисто технической процедуре избрания. Так произошло и с новым брянским депутатом Пайкиным, который после выборов вспомнил о своих избирателях лишь под Новый год.

Во всяком случае, об этом говорит реляция о результатах работы Бориса Пайкина за четыре месяца его пребывания в Государственной думе, опубликованная на одном из брянских сайтов. Из нее следует, что депутат воспринимает свои обязательства перед избирателями с позиции миллиардера. Перед новогодними праздниками он решил засыпать подарками социальные категории граждан, от юнармейцев до инвалидов, а заодно зафиксировать свое участие в жизни региона, так сказать, в фундаментальных формах.

Речь идет о спортивных площадках, открытых на средства депутата Пайкина в 17 населенных пунктах Брянской области. Среди них числится и площадка в городе Карачев, которая оказалась в центре предвыборного скандала летом 2017 года, и чуть было не стоила Пайкину участия в выборах. Дело в том, что финансирование данного объекта из личных средств бизнесмена в ходе избирательной кампании всплыло во время празднования дня города 15 августа, когда глава администрации Карачевского района Людмила Лужецкая поблагодарила Бориса Пайкина за оказанную помощь.

За этот факт сразу же ухватились соперники Пайкина по выборам в Госдуму. Они справедливо отметили, что спонсорская помощь в агитационный период расценивается как подкуп избирателей и дает основания для отмены его регистрации в качестве кандидата в депутаты, согласно ФЗ № 67 («Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). Однако в ходе последующего судебного разбирательства выяснилось, что площадка в Карачеве была построена в рамках реализации программы «Комфортная среда».

Тем не менее, в итоговом обзоре достижений депутата Пайкина фигурирует именно та самая спортивная площадка в Карачеве. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, которая свидетельствует о весьма привольном обращении с фактами или конъюнктурном подходе к законодательству в команде Бориса Пайкина. Получается, что бизнесмен либо отказался от спонсорства в предвыборный период задним числом, чтобы избежать отстранения от выборов. Либо благодарность карачевской администрации была чистой воды «черным пиаром», призванным изобразить заезжего миллиардера из Питера брянским патриотом.

Как бы там ни было, эта запутанная история со спортивной площадкой бросает тень на депутатскую деятельность Бориса Пайкина, который, кстати, никоим образом не проявил себя в Госдуме. Несмотря на руководящую должность в одном из думских комитетов, он не предложил ни одного законопроекта и не позаботился о социальном благополучии Брянщины, о котором так много говорил во время своей избирательной кампании. Более того, она ставит под сомнение также сведения других спортивных площадках, подаренных Пайкиным жителям Брянской области к Новому году. Ведь если мифом оказалась одна площадка, что же говорить о 17?

В целом, брянские злоключения Бориса Пайкина продолжают его хаотичный стиль ведения дел, известный по строительству петербургской дамбы и олимпийских объектов в Сочи. В свое время бизнесмен был вынужден покинуть оба легендарных города из-за коррупционных скандалов, разразившихся вокруг его имени на крупнейших федеральных стройках. Халатность и расточительство Пайкина поставили город на Неве под угрозу затопления, а Сочинскую олимпиаду чуть было не лишили важнейшей спортивной трассы – для лыжников и биатлонистов.

Везде было одно и то же – срыв сроков в сдаче объектов и хроническая нехватка средств, несмотря на целевое финансирование из бюджета. Строительство дамбы под руководством Пайкина в бытность его чиновником Госстроя обошлось казне в один миллиард исчезнувших долларов. Сочинские объекты, переданные возглавляемой Пайкиным компании «Газпромсоцинвест», удорожали аж в восемь раз – с 1,2 до 8 млрд рублей. Тем не менее, личные проекты бизнесмена никогда не страдали, когда государственные простаивали с его легкой руки.

Наиболее показателен случай с установкой в Санкт-Петербурге билбордов, приуроченных ко дню рождения жены Бориса Романовича. Они обошлись чиновнику в 50 тыс. долларов и появились именно в тот период, когда один из бюджетных траншей не дошёл до строительства дамбы. Что касается Сочи, то после отстранения от должности Пайкин окончательно легализовался в качестве миллиардера, вернувшись в родной город на Неве в качестве владельца крупнейшей девелоперской компании региона Fort Group.

Компания быстро вышла в лидеры Северо-Запада, выкупив 500 тыс. кв метров коммерческих площадей в Санкт-Петербурге. Тогда же Пайкин попытался заполучить Большой Гостиный двор, выкупив 10% акций старинного предприятия, и навязать свой проект реконструкции. Когда сделку провернуть не удалось, бизнесмену пришлось довольствоваться другим не менее выгодным объектом – крупнейшим в Ленобласти Ладожским водоводом. Второе расширение бизнеса произошло совсем недавно в депутатскую бытность Бориса Пайкина, когда Fort Group приобрела в Москве пять торгово-развлекательных центров площадью 400 тыс. кв метров за один млрд евро.

Заметим, что переговоры об их покупке Пайкин начал сразу же после избрания в Госдуму депутатом от Брянской области, тем самым показав истинное отношение к своим обязательствам перед провинциальными избирателями. Складывается впечатление, что и в Госдуму миллиардер пришел, чтобы под видом служения народу решать свои личные бизнес-вопросы, а вовсе не заботиться о проблемах далекой Брянщины. Неудивительно, что теперь новоиспеченный депутат пытается создать миф о своем радении за регион за счет новогодней благотворительности. Однако вряд ли брянчане обрадуются такому вниманию, когда узнают, на что променял свои предвыборные обещания Борис Пайкин.