Россиянки перестали стремиться выйти замуж

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За минувшие пять лет в России уменьшилось число женщин, которые хотели бы официально вступить в брак. Информацию об этом показывают данные Росстата. Исследование гласит, что с 2015 по 2017 года почти 40% мужчин и женщин никогда не состояли в браке.

В прошедшем 2017 году только 40,8% всех женщин в РФ собирались оформить свой брак с мужчинами официально, даже если в скорое время и не планировали обзаводиться детьми. Для сравнения, в 2012 году процент желающих выйти замуж составлял 43,7.

Также в прошедшем году зарегистрировать создание семьи официально в загсе из-за беременности собирались 56,7% женщин, а в 2012 году – 60,1%. Выйти замуж после рождения ребёнка собирались 55,3%, а пять лет назад - 64,7%.

При этом, как отмечают в Росстате, мужчины своё отношение к браку практически не меняют. В 2017 году 39% россиян планировали жениться, а в 2012 году – только 37%.