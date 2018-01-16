На 80% уменьшилось потребление алкоголя в России

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Согласно статистике, в России потребление алкоголя снизилось на 80% за последние семь лет. Такую информацию распространили специалисты министерства здравоохранения.

В России ведется постоянная борьба за трезвый образ жизни граждан, особенное внимание в данном вопросе уделяется трезвости подрастающего поколения. Согласно статистике, которая представлена специалистами министерства здравоохранения, за последние семь лет в стране снизился уровень потребления спиртных напитков.

Во время доклада на Гайдаровском форуме, министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что потребление алкогольных напитков в РФ снизилось на 80%. Также сообщается, что уменьшилось и число курильщиков в стране – на 22%, а среди подростков в три раза. Данная информация свидетельствует о том, что уровень пассивного курения снизился в 4,5 раз.

Скворцова подчеркнула, что такие изменения стали возможными только после проведения масштабной федеральной программы, которая направлена на борьбу с алкоголизмом. В дальнейшем ее реализация продолжится, ведь положительные результаты необходимо еще закрепить. Также сообщается, что количество людей в России, которые активно стали заниматься спортом, возросло на 40%. Именно такая тенденция и станет положительным примером для подрастающего поколения.