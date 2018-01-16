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В петербургской квартире под слоями вековой краски нашли уникальные росписи

Сегодня, 13:20

В петербургской квартире под слоями краски вековой давности нашли росписи, которые специалисты уже назвали уникальными. Они относятся к стилю «модерн», лидировавшему в начале ХХ века.

Находка была случайно обнаружена петербургским дизайнером, занимающимся созданием интерьеров. Елена Булгакова-Лескова нашла росписи, занимаясь ремонтом своей квартиры, когда там снимались слои краски.

Специалисты полагают, росписи были намеренно тщательно закрашены после революции. Затем квартира, чтобы в ней поместилось больше жильцов, была поделена надвое путём установления перегородок.

Когда женщина занялась её ремонтом, то обнаружила, что под слоями сдираемой краски начинают проступать какие-то изображения.

После этого она обратилась к реставраторам. Те, в течение нескольких месяцев, пытались расчистить и восстановить то, что ещё было возможным. Не исключено, подобные росписи покрывают стены также и смежной квартиры.

Сначала старинные трафаретные росписи нашли в одной комнате, затем – в другой, а потом – даже на кухне и в передней. При этом были расписаны даже потолки. 

Старый жилищный фонд Петербурга, говорят эксперты, может скрывать ещё целое множество сюрпризов, что постоянно подтверждается.


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