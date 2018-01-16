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Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень в шести марках кефира

Сегодня, 13:06

Сотрудники Роскачества обнаружили кишечную палочку и плесень в шести марках кефира. Подробности лабораторного исследования опубликованы на официальном интернет-ресурсе отечественного ведомства.

Специалисты Российской системы качества закупили кефир 36 популярных торговых марок и отправили его на лабораторное исследование. Из общего списка в 19 были обнаружены различные нарушения. Согласно результатам анализов, четыре предприятия обманывают потребителей, предлагая фальсификат с растительными жирами. Пять торговых марок не проследили за продукцией, ведь в кефире найдена кишечная палочка. Еще один образец отличился наличием плесени.

Десять торговых марок могут стать примером товара высшего качества. Кефир соответствует всем требованиям законодательных норм, включая нормы стандарта Роскачества.


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