В Ижевске случайно нашли надгробие архитектора Семёна Дудина

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В Ижевске случайно нашли надгробие с могилы первого городского архитектора Семёна Дудина. Чугунный постамент, возраст которого составляет 200 лет, найден при тушении пожара на садовом участке.

Дудин был первым профессиональным ижевским архитектором. Он спроектировал множество зданий, которые и поныне украшают данный город. В том числе это здания Арсенала, Троицкой церкви, Главного корпуса на Оружейном заводе, собора Александра Невского и ряд других.

Чугунное надгробие с его могилы считалось давно и безвозвратно утраченным. Тем более неожиданной и радостной оказалась находка. Местным историкам было известно, что захоронение известного архитектора, вероятнее всего, находилось рядом с южным фасадом Ледового дворца.

Именно здесь до революции располагалась территория Троицкого кладбища. Его закрыли в 1929 году, а затем разграбили.

Надгробие было случайно найдено при тушении пожара на одном из садовых участков. Хозяева усадьбы положили его на землю и использовали для заезда автомобилей, чтобы те не буксовали в грязи.

Внимание на плиту было обращено случайно, поскольку она лежала изображением вниз. В то же время специалисты полагают, именно это и спасло ценность от уничтожения. Иначе изображение оказалось бы полностью стёртым протекторами автомобилей.