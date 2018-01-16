Курсанты УИГА станцевали в стиле садо-мазо под Satisfaction

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В Сети популярности набирает видео, на котором предположительно курсанты УИГА станцевали полуголыми в стиле садо-мазо. В качестве фоновой композиции они выбрали знаменитую песню «Satisfaction» в исполнении Бенни Бенасси.

На просторах Интернета появилось видео, созданное творческими курсантами Ульяновского института гражданской авиации. Ролик был снят в общежитии учебного учреждения. На нем студенты, практически обнажившись, двигаются в такт заводных слов из «Satisfaction» в исполнении Бенни Бенасси. Их лица скрывают синие фуражки, а на теле надеты только белье и портупеи.

Своеобразный клип получил название «ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЛЕТАТЬ НА САМОЛЕТАХ (ШОК, УЛЬЯНОВСК СНОВА ЗНАМЕНИТ)». Авторы подчеркнули, что видео сняли исключительно в развлекательных целях и не намереваются опорочить кого-либо. На момент публикации новости ролик просмотрели более 1400 пользователей.