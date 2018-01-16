В метро Москвы еще три станции признаны памятниками архитектуры

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Три станции на кольцевой ветке московского метрополитена признаны памятниками архитектуры. Такое сообщение распространил департамент культурного наследия Москвы.

Московское метро уже давно признано одним из самых красивых в мире. Несколько станций метрополитена уже внесены в реестр объектов культурного наследия. Теперь, после заседания специальной комиссии, в данный реестр внесены еще три станции Кольцевой линии – «Белорусская», «Киевская» и «Комсомольская». Специалисты сообщают, что подобный статус до конца текущего года получат еще несколько станций подземки.

Как известно, каждый москвич мог принять участие в проекте «Активный гражданин» и определить очередность станций, которые будут вноситься в реестр культурного наследия. Сообщается, что участниками проекта стали 266 тысяч жителей столицы. Такой проект запущен для сохранения культурного наследия Москвы и его популяризацию.

Напомним, что выбранные москвичами станции построены в 1950-х годах. В прошлом году в данный реестр был включен многоквартирный дом, который принадлежит кооперативу «Сахаротрест».