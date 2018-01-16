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В Хабаровском крае жителей спасают от инфаркта на вертолете

Сегодня, 12:05

В Хабаровском крае местных жителей спасают от инфаркта на новом вертолете Ми-8. Ситуацию прокомментировал Александр Витько, глава регионального Минздрава.

По словам Александра Витько, в Хабаровском крае чиновники мечтали о наличии вертолета, снабженного медицинским модулем для оказания экстренной помощи гражданам, проживающим в труднодоступной местности. Результаты многолетней работы дали о себе знать и мечта сбылась. Глава хабаровского Минздрава выражает благодарность Владимиру Путину и представителям Минздрава России, потому как они поспособствовали реализации этого проекта.

Ми-8 был произведен в Улан-Удэ 30 ноября 2017 года. Вертолет может перевезти двоих больных в лежачем положении и пятерых сотрудников медучреждения. Транспорт имеет дополнительный бак для топлива, в дальнейшем внешне установят еще два бака. Это позволит вертолету подымать в воздух 14 человек.


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