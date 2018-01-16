«Левада-Центр» не покажет результатов опросов о выборах президента

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«Левада-Центр» не покажет результатов опросов о выборах российского президента. Об этом журналистам сообщает Лев Гудков, директор негосударственного предприятия.

По словам Льва Гудкова, знаменитый «Левада-Центр», как негосударственная организация, в 2016 году во время выборов в Государственную думу получила признание в качестве иностранного агента. По этой причине она не может принимать участие в референдумах и выборах любого рода. Гудков подчеркнул, что грубое нарушение законодательства «Левада-Центру» будет угрожать штраф и закрытие.

Директор организации рассказывает, что его специалисты намерены проводить соответствующие опросы с самого старта предвыборных кампаний, но публиковать полученные результаты не планируют. По личному мнению Гудкова, проект об иностранных агентах направили на вытеснение информационных источников независимого характера, хотя данные «Левада-Центра» и известного ВЦИОМ различались совсем незначительно.