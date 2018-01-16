В Омске заключённые приняли участие в собственном шоу «Голос»

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Заключённые из колонии строгого режима в Омске приняли участие в собственной тюремной версии «Голоса». В рамках конкурса они спели свои авторские композиции. Победителем тюремного «Голоса» стали музыканты из дуэта «Поющие сердца» из вокально-инструментального о ансамбля «Фаэтон».

В рамках конкурса жюри, которое состоит из работников администрации и местного Попечительского совета, выбрали победителя тюремного «Голоса». Им оказался дуэт «поющие сердца».

Глава учрежденческого Попечительского совета Андрей Яковенко сообщает, что в рамках проведённого конкурса администрация убедилась, что в тюрьме жанр песенного искусства находится на высоком уровне. Часть композиций настолько хороши, что их можно было бы показать и на телевизионной версии «Голоса».

Сообщается, что конкурс проводился в исправительной колонии №3. Всего участие в шоу принимали 11 заключённых. Они спели музыкальные композиции своего личного сочинения, а также произведения популярных российских эстрадных певцов.