VistaNews.ru


В Омске заключённые приняли участие в собственном шоу «Голос»

Сегодня, 10:59

Заключённые из колонии строгого режима в Омске  приняли участие в собственной тюремной версии «Голоса». В рамках конкурса они спели свои авторские композиции. Победителем тюремного «Голоса» стали музыканты из дуэта «Поющие сердца» из вокально-инструментального о ансамбля «Фаэтон».

В рамках конкурса жюри, которое состоит из работников администрации и местного Попечительского совета, выбрали победителя тюремного «Голоса». Им оказался дуэт «поющие сердца».

Глава учрежденческого Попечительского совета Андрей Яковенко сообщает, что в рамках проведённого конкурса администрация убедилась, что в тюрьме жанр песенного искусства находится на высоком уровне. Часть композиций настолько хороши, что их можно было бы показать и на телевизионной версии «Голоса».

Сообщается, что конкурс проводился в исправительной колонии №3. Всего участие в шоу принимали 11 заключённых. Они спели музыкальные композиции своего личного сочинения, а также произведения популярных российских эстрадных певцов.  


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.