Странные антенны на высотном доме в Черкесске напугали многих жителей

Вчера, 22:39

В Черкесске люди испугались странных антенн на крышах жилых домов. Есть подозрение, что эти установки способны воспроизводить опасные излучения для самих горожан.

Обитатели десятиэтажных домов в Черкесске по улице Гражданской очень возмущены и напуганны наличием на крышах домов 15-метровых конструкций, напоминающих вид антенны для телевизионного приема. Сначала люди так и предполагали, что антенны установлены сотрудниками компании кабельного телевидения. Но когда в большинстве квартир телевизоры стали показывать плохо, граждане начали волноваться по-настоящему. Появление 15-метровых антенн лишило спокойствия пенсионеров.

Ведь помимо того, что пошли слухи о вредных излучениях радиочастоты, появились опасения, что от ветра конструкция может упасть. Специалисты говорят, что антенны хорошо закреплены, ветер им не помеха, но жители домов все же опасаются. Инициатором монтажа приемников стал один из радиолюбителей. Мужчина живет в том же доме, у него есть дети и супруга. Радиосвязь – его главное хобби, в эфир он выходит ночью.