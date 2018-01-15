Карантин в Липецке для восьмиклассников продлится до 19 января

Вчера, 21:36

В Липецкой школе снова начались каникулы. С 13 по 19 января в учебном заведении № 68 введен карантин для учеников 8-го класса из-за гриппа.

Январь для граждан Липецка обернулся практически началом эпидемии гриппа. По официальным данным Роспотребнадзора, на протяжении первых 14-ти дней первого настоящего зимнего месяца, в Липецкой области на симптомы ОРВИ пожаловались участковым докторам 2054 человек. Возраст заболевших инфекцией колеблется от 14 до 16 лет.

В Липецкой школе № 68 дирекция решила не рисковать здоровьем школьников. В результате сложившейся ситуации, класс, в котором учатся восьмиклассники, отправлен на спецкарантин, который продлится до 19 января. По словам руководства школы, за эти несколько дней ситуация с заболеваниями ОРВИ немного прояснится, а дети смогут пересидеть опасный период дома в тепле.