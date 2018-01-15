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Ксения Собчак выразилась о видео танцев возле церкви с Виторганом

Вчера, 20:58

15 января, в понедельник кандидат в президенты Российской Федерации высказалась по поводу скандального видео о танцах возле православной церкви, опубликованном на ее странице одной из социальных сетей. Свое мнение кандидат выразила в эфире одной из центральных радиостанций.

Ксения сказала, что она далеко не глубоковерующий человек, но тем немение кандидат не считает церковь местом страданий. "Люди должна радоваться и веселиться пребывая на территории церкви", - высказалась Собчак.

Стоит напомнить, что в видео, опубликованном на странице известной ведущей, а теперь и кандидата в президенты, она с мужем танцевала около православного храма, а на заднем фоне бегал пьяный молодой человек с бутылкой, на которой написано "Рублевка".


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