Ксения Собчак выразилась о видео танцев возле церкви с Виторганом

Вчера, 20:58

15 января, в понедельник кандидат в президенты Российской Федерации высказалась по поводу скандального видео о танцах возле православной церкви, опубликованном на ее странице одной из социальных сетей. Свое мнение кандидат выразила в эфире одной из центральных радиостанций.

Ксения сказала, что она далеко не глубоковерующий человек, но тем немение кандидат не считает церковь местом страданий. "Люди должна радоваться и веселиться пребывая на территории церкви", - высказалась Собчак.

Стоит напомнить, что в видео, опубликованном на странице известной ведущей, а теперь и кандидата в президенты, она с мужем танцевала около православного храма, а на заднем фоне бегал пьяный молодой человек с бутылкой, на которой написано "Рублевка".