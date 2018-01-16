Жители Москвы в Новый год массово страдали от одиночества

Сегодня, 03:15

Одной из основной проблем москвичей в период новогодних праздников психологи назвали одиночество. По данным Московской службы психологической помощи населению, более тысячи жителей Москвы в эти дни обращались за помощью специалистов, жалуясь на недостаток общения.

Больше всего звонков на телефон «горячей линии» от одиноких москвичей было зафиксировано в период с 1 по 8 января. За неотложной психологической помощью по номеру «051» из-за проблем с недостаточной коммуникацией обратились 850 раз. Ещё 150 звонков поступило на детский телефон доверия.

Ранее мы писали, что половина российских школьников сетуют на недостаток общения. Таковы результаты последнего социологического опроса, проведённого сотрудниками Общероссийского народного фронта. Если верить данным исследования, одинокими себя считают 42% подростков.