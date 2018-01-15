Gelandewagen сына главы «Лукойл» «ушёл» с аукциона за 6,1 млн рублей

Вчера, 20:13

Участвовавший в скандальных гонках Gelandewagen, принадлежащий сыну главы «Лукойла», «ушёл» с аукциона по цене в 6,1 млн рублей. Проведение торгов организовывало Росимущество и доход пошёл государству.

Сообщение об этом сделано ведомственной пресс-службой. Процесс был достаточно громким. Авто его участников, среди которых были дети с фамилиями известных в РФ лиц, оказались конфискованными.

Рыночную стоимость Gelandewagen оценщики обозначили перед аукционом в размере 7,54 млн рублей. Поскольку, при первых торгах не нашлось желающего его приобрести, стартовую цену понизили на 30%.

Принять участие в аукционе мог любой желающий. Для этого нужно было лишь зарегистрироваться, применяя электронную торговую площадку.

Начальная стоимость Gelandewagen составила 5,276 млн рублей. На этот раз торги завершились успехом. Шикарный авто был приобретён за 6,068 млн рублей.

После получения средств за покупку, они будут перечислены федеральному бюджету.

Руслан Шамсуаров, двигаясь 27 мая на этом авто по Ленинскому в направлении МКАД, решил устроить гонки. Его попутчиками были Виктор Усков и Абдувахоб Малджидов. Они решили провести «гонку» с «гаишниками», пренебрегая всеми требованиями безопасности. При этом осуществляли онлайн-трансляцию данного события в Сети.