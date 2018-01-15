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Названы самые популярные даты свадеб в 2018 году

Вчера, 23:30

Жителям Нижнегородска, планирующим сыграть свадьбу в этом году, нужно поторопиться. Самой популярной датой названо 18.08.18.

Руководитель главного управления ЗАГС Ольга Краснова на конференции сообщила, что данная дата, имеющая три восьмёрки, является символом бесконечности, что вызвало ажиотаж у желающих создать «ячейку общества». Среди популярных дат Ольга назвала 08.08.18 и каждое 18 число этого года.

За прошлый год в Нижнегородской области было проведено 22860 бракосочетаний. Особым спросом пользовались свадьбы в европейском стиле, где вся церемония выполнялась в одном цвете.


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