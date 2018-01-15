Дети с самыми оригинальными именами проживают в Иркутской области

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Опубликован список самых известных имен детишек, рожденных в прошлом году в Иркутской области. Обще количество новорожденных достигает 32 299, среди них большую часть занимают мальчики (51%), оставшиеся 49% девочки. Двоен в 2017 году зарегистрировано 313, а троен всего 5.

Большинство девочек обрели имена София, Виктория и Анастасия. Среди мальчиков родились Артем, Александр и Дмитрий.

Конечно, как это часто бывает, есть и довольно оригинальные имена. К примеру, Мальвина, Весна, Забава, Гермиона и Любава. Мальчики удивили именами Енисей, Добромир, Альтаир, Ермак и Марс.

К концу 2017 году был обнародован список самых непривычных имен по всей стране. Вот в Петербурге проживает 8-летняя Весна, а в пригороде Александрова Путин и Шойгу. Их назвали, как очевидно, в честь президента России и министра обороны.

В Москве тем временем можно встретить мальчиков и девочек с именами Севастополь, Цезарь, Джаз, Рассвет, Византия, Луна и Ума. В январе 2018 года родились Лавр и Ахиллес.