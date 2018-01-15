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На видео попало катание лыжника-зацепера в Нальчике

Сегодня, 15:43

Утреннее веселье лыжника-зацепера запечатлели на видео очевидцы. Инцидент произошел в Нальчике.

В интернете появился ролик, на котором заснято утреннее веселье лыжника-зацепера. Мужчина катался в Нальчике. После непродолжительного времени, видео было удалено из сети.

Сообщается, что два парня решили пошалить на заснеженных улицах столицы Кабардино-Балкарии. Для этого они выбрали весьма экстремальный способ – один из ребят сел за руль легкового автомобиля, а второй прицепился к авто и ехал за ним на лыжах. Таким образом, молодежь прокатилась через весь Нальчик, инцидент произошел ранним утром, когда большинство горожан еще спали.

На данный момент роликом заинтересовались специалисты из правоохранительных органов, поэтому парни поспешили удалить свою видеоработу из сети. Такие опасные развлечения не допустимы, а ролики могут привести к тому, что кто-то захочет повторить подобный опыт. Согласно статистике, такие развлечения часто заканчиваются летальным исходом для таких смельчаков.


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