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Астраханцы нестандартно сушат белье

Сегодня, 15:01

В Астрахани жители сушат белье нестандартным образом.

Корреспондент сделал снимок, как проживающие в одном из многоквартирных домов на улице Космонавтов вывесили за окно сушилку для белья. Ничего странного в сушке белья на такой конструкции нет. Удивление местных вызвало место расположения данной сушилки: она была закреплена не стене дома, причем, весьма сомнительно. При этом, на фото видно, что используют её по прямому назначению: вывешено белье.

Комичности картине добавляют совершенно пустые бельевые верёвки на соседнем балконе. Как долго сушилка продержится, остаётся загадкой.


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