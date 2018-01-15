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Сливщикам бензина в Воронеже начнут «отрубать руки»

Сегодня, 13:45

Проблема слива бензина с автомобилей в Воронеже встала очень резко. Таким нарушителям жители города пообещали «отрубать руки».

В социальных сетях и на городских форумах Воронежа автомобилисты активно обсуждают проблему слива топлива с автомобилей, которые стоят во дворах. Согласно статистике, чаще всего злоумышленники сливают бензин с автомобилей отечественного производства. Это происходит из-за того, что у них проще открыть бензобак. Водители автомобилей импортного производства тоже жалуются на такие проблемы.

Днями в сети появилось фото, которое было сделано на улице Средне-Московской. На нем из бака авто торчит шланг, а крышка бензобака валяется рядом. В комментариях пользователи предположили, что бандитов кто-то спугнул, и им пришлось бросить свой инструмент и убежать. Также многие автомобилисты сообщили, что становятся жертвами такого слива топлива по нескольку раз в месяц. Большинство автомобилистов очень радикально настроены по отношению к нарушителям, многие даже хотят «отрубить руки» таким дельцам.

Сотрудники полиции занимаются поиском преступников, которые сливают топливо. Некоторые нарушители уже задержаны.


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