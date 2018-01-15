Власти Норильска и Дудинки не разрешили проводить гей-парады

Сегодня, 13:22

Никаких акций ЛГБТ-сообществ, противоречащих требованиям действующего законодательства, в Норильске и Дудинке проведено не будет. Такой ответ дали в мэрии двух городов Красноярского края активистам движения, которые обратились к властям с просьбой разрешить провести гей-шествие в защиту прав сексуальных меньшинств.

Аргументируя своё решение, чиновники отметили, что проведение мероприятий подобной направленности прямо противоречит Конституции России и законодательству о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. Организаторы же не согласны с властями и уже обжаловали отказ в городском суде. В случае, если российское правосудие не встанет на их защиту, инициаторы акции грозят обратиться в ЕСПЧ.

Напомним, о намерении провести в Норильске гей-парад на днях сообщал ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Мужчина объяснил, что северный город некогда считался «гей-столицей», а потому здесь обязательно должно пройти шествие в защиту сексуальных меньшинств.