Подробности: Ученик 4Б рассказал об ужасе в пермской школе

Сегодня, 12:55

У нас был урок труда, нам учительница объясняла, что делать. И вдруг к нам ворвались два старшекласника, одетые в черное, подошли к учительнице и стали наносить удары ножом. Мы испугались, стали кричать "Помогите!" и отходить к окну.

Второй старшеклассник стоял в дверях и не выпускал нас, когда мы хотели пробраться к выходу. Когда мы к нему подходили, он выставлял нож. Когда мы убегали, первый старшеклассник стал наносить удары ножом и нам. Когда он нанес мне удары ножом, я отбежал к окну, тогда ко мне подошел второй старшеклассник и жестами показал, что не будет меня бить, потому что я поднял руки.

Один мальчик (Саша) побежал к двери, и тогда второй сташеклассник нанес ему удар ножом. Улучив момент, все побежали к двери и убежали. Старшеклассники всё делали молча, по именам друг друга не называли.