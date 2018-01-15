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Обнародована самая «отмороженная» реакция соцсетей на резню в Перми

Сегодня, 12:35

Обнародована самая «отмороженная» реакция посетителей соцсетей на случившуюся в школе Перми резню. Количество пострадавших в ней – 13 человек.

Большая часть из них являются учениками 4Б класса. Несмотря на масштабность этой школьной трагедии, нашлись такие, что оставляют по данному поводу в соцсетях действительно «отмороженные» комментарии.

В частности, Кирилл Федюнин сообщил о желании, чтобы на его класс произошло такое же нападение. Алёна Королёва ограничилась написанием «ха-ха-ха». Евгений Резанов прокомментировал, что рюкзак можно и забыть, но ножик обязательно нужно прихватить, когда идёшь в школу.

Иван Чуйков «прикольнулся» тем, что сообщил, это тот случай, при котором «а» лучше, чем «б».

Появились уже и множественные отзывы на подобные комментарии. В них предлагается «втихаря расстрелять недоумков», чтобы они завтра не совершили подобного злодейства.


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