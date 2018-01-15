Проблемы страны может решить таксист из Воронежа

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Таксист из Воронежа заявил, что знает, как решить проблемы страны. Жители города высмеяли его.

Пассажиры воронежского такси отмечают, что один из работников данной структуры знает, как вывести Россию из кризисной ситуации. Такой информацией он делится со своими клиентами, которые и высмеяли его в социальных сетях.

Пассажиры воронежского таксиста сообщают, что больше данного водителя может знать об управлении государством только охранник. Некоторые пользователи согласились, что таксисту нужно дать возможность поуправлять страной. Все, кто решил обсудить данную ситуацию в интернете, сошлись во мнении, что в России сложилось с давних времен, что весь народ знает, как нужно управлять государством.