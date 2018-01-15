Танец живота на корпоративе стоил работы врачу из Красноярска

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В Красноярске заведующая отделением больницы скорой медицинской помощи написала заявление об увольнении по собственном желанию после скандала с откровенными танцами живота на новогоднем корпоративе, устроенном медработниками в рабочее время. Широкий общественный резонанс данная ситуация вызвала после публикации видео с празднования.

Ролик появился в сети в конце декабря. На опубликованных кадрах видно, как женщины из числа сотрудников медучреждения танцуют откровенные танцы. Однако наибольшее возмущение общественности вызвала не моральная сторона данного инцидента, а то, что медики позволили себе устроить празднование прямо на рабочем месте в рабочее время. Представители больницы сообщили прессе, что завотделением уже написала заявление об увольнении, руководство его одобрило. Остальных участников корпоратива ждут дисциплинарные взыскания.

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