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В Казани могут «узаконить» праздник пенсионеров «День жизнелюба»

Сегодня, 11:57

В Казани популярность набирает социальный проект проводящийся на базе клуба «Жизнелюб». После возрастанию спроса местных пенсионеров на посещение учреждения, начальник Управления культуры Азат Абзалов предложил «узаконить» «День жизнелюба».

 Начальник Управления культуры Азат Абзалов предложил «узаконить» «День жизнелюба» в Казани. С такой инициативой чиновник планирует обратится к чиновникам. Причиной этого стало возрастание интереса пенсионеров к активному времяпрепровождению. Работающий «Жизнелюб» с начала своего существования (2016) принял более 40 тыс. посетителей.

Участниками встреч социально-направленного клуба стали пенсионеры. Эта группа населения, не смотря на возраст, активно участвует в жизни учреждения. На данный момент люди готовы и хотят продолжать заниматся в «Жизнелюбе». К слову, инициатором проекта был мэр Казани Ильсура Метшин.


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