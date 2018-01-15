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С 15 января стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции

Сегодня, 10:37

С сегодняшнего дня до 31 декабря 2018 года в РФ проходит эксперимент на рынке купле-продаж. Так, табачную продукцию проверят специалисты, и на подлинные пачки нанесут штрих-кодом Codentify. До 1 июля будут маркировать лишь отечественные марки сигарет, а после специалисты возьмутся за заграничные папиросы.

С целью сбережения жизни потребителей табачной продукции в правительстве принято решение провести масштабный эксперимент. Его цель заключается в отделении контрафакта от подлинной продукции и доведения информации до покупателя. Также проверенные марки пачек отечественных сигарет будут отмечены специальным штрих-кодом Codentify.

Отсутствие такого знака будет поводом для раздумий о возможном контрафактном происхождении сигарет. Этот эксперимент вступил в действие с сегодняшнего дня и продлится до декабря 2018 года. С 1 июля предусмотрена возможность участия в эксперименте импортеров табачной продукции.


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