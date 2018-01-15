В Екатеринбурге нашли «дом Снежной королевы»

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В Екатеринбурге на городской окраине нашли заброшенное строение, которое уже назвали «домом Снежной королевы». Он находится на Химмаше.

Все его помещения покрывает пушистый иней, что делает пейзаж очень сказочным. Этому способствовали, как ударившие на Среднем Урале морозы, так и пар, исходящий из труб отопления. Следствием этого и стал фантастический вид этого, ранее жилого, объекта.

Местный житель сообщил, в квартале, где нашлись «покои Снежной королевы», находятся расселённые деревянные строения. По непонятной причине их до сих пор не отключили от коммуникационных сетей. С наступлением морозов трубы отопления не выдержали, и из них повалил пар.

Мужчину, проходившего мимо, заинтересовал именно пар, клубами выходящий из окон нежилого дома. Он решил туда заглянуть и поразился открывшейся ему картине.

Мужчина так восхитился увиденным, что сходил за своей супругой, занимающейся фотографией. С его слов, фотосессия длилась почти час, пока не разрядился аккумулятор.