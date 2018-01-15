В Московском зоопарке установят видеокамеры онлайн-наблюдения

Сегодня, 10:02

В зоопарке Москвы отныне любой желающий может в режиме онлайн понаблюдать за жизнью обитателей зоосада. В каждом вольере планируется поставить видеокамеру, которые позволят посетить зоопарк, не выходя из дома. На данный момент камеры установлены в клетках, где обитают красные панды, гепарды и ягуарунди. Подобное оснащение предполагается завершить до конца мая текущего года. Чтобы посетить вольеры с уже установленными камерами, необходимо зайти на ссылку "Веб-камеры" на сайте зоопарка.

Гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова рассказала, что, к примеру, ягуарунди являются самыми скрытными питомцами. Они не всегда выходят посмотреть на посетителей и себя показать. С помощью камер теперь стало возможным увидеть этих диких кошек и посмотреть, как они живут, чем питаются и занимаются.

Также зрелищной является и жизнь красных или, как их по-другому называют, малых панд. Наибольшая их активность проявляется к вечеру. Тогда они выходят из своих домиков, чтобы найти еду. А после питаются, лежа на спине или сидя, с помощью передних лапок.

Гепарды начинают активничать ближе к утру, но их также тяжело увидеть. Они скрываются в самых потаенных уголках клеток и выходят лишь на момент кормления.

Также до конца 2018 года в столичном зоопарке заменят старые металлические сетки на современные. Благодаря специальному плетению, они не будут приносить вред обитателям. Помимо этого, они почти незаметны для человека, что позволит получше разглядеть животных.