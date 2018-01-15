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В Омске нет проводного радио

Сегодня, 10:18

ООО «Сибдальсвязь-Ангара-1» больше не обслуживает смечей в сфере радиовещания. Компания заявила о прекращении радиовещания на территории Омска. Причиной стал упадок спроса на услугу в 3 раза, с 15 до 5 тыс. абонентов.

Жители Омска остались без радио. Об этом заявили сегодня официально представители компании ООО «Сибдальсвязь-Ангара-1». По их словам, обеспечением радиовещания заниматься уже не рентабельно. Также против радиоприемников вели жесткую борьбу новые гаджеты, оснащены новыми девайсами и всеми возможными опциями.

Так, необходимость в использовании радио исчезает. По статистическим данным компании, спрос на услуги сократился в 3 раза. В эквиваленте на пользователей составил убывание до 5 тыс. человек из 15 тыс. человек, зафиксированных в 2016 году.


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