В Омске нет проводного радио

Сегодня, 10:18

ООО «Сибдальсвязь-Ангара-1» больше не обслуживает смечей в сфере радиовещания. Компания заявила о прекращении радиовещания на территории Омска. Причиной стал упадок спроса на услугу в 3 раза, с 15 до 5 тыс. абонентов.

Жители Омска остались без радио. Об этом заявили сегодня официально представители компании ООО «Сибдальсвязь-Ангара-1». По их словам, обеспечением радиовещания заниматься уже не рентабельно. Также против радиоприемников вели жесткую борьбу новые гаджеты, оснащены новыми девайсами и всеми возможными опциями.

Так, необходимость в использовании радио исчезает. По статистическим данным компании, спрос на услуги сократился в 3 раза. В эквиваленте на пользователей составил убывание до 5 тыс. человек из 15 тыс. человек, зафиксированных в 2016 году.