«С ними интересно»: Житель Воронежа рассказал о преимуществах «прибухивающих» девушек

Вчера, 21:14

С «прибухивающими» девушками в Воронеже всегда интересно и весело, они имеют своё мнение и не стесняются его высказать. Пост с таким посылом взбудоражил местный сегмент социальных медиа, спровоцировав бурное обсуждение среди участников городского интернет-сообщества.

Молодой человек заявил, что все без исключения интересные дамы, с которыми ему посчастливилось быть знакомым, не прочь лишний раз скрасить свой досуг групповым распитием спиртного. Такие девушки, как утверждает автор публикации, пожелавший остаться неизвестным, всегда готовы пошутить и поддержать беседу. Даже молчание в компании подвыпивших представительниц прекрасного пола не будет скучным, считает житель Воронежа.

Впрочем, мнение пользователя, как выяснилось, разделяют далеко не все горожане. Большая часть несогласных, к слову, пришлась именно на девушек, утверждающих, что и без алкоголя они достаточно коммуникабельны и остроумны. Многие комментаторы решили, что автор поста подобном образом пытается хоть как-то аргументировать и оправдать своё влечение к спиртному.