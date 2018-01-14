В РФ раскрываемость убийств впервые стала более 93%

Вчера, 19:57

В РФ раскрываемость убийств, впервые за долгие годы, стала более 93%. О достижении этого показателя сообщил Александр Бастрыкин, возглавляющий СК государства.

С его слов, достижению данного показателя поспособствовало то, что надзор и следствие оказались разделёнными. Это, как полагает Бастрыкин, привело к достижению столь позитивного эффекта.

Он считает, именно это разделение дало наибольший позитив в том, как сейчас осуществляется досудебное производство. Дополнительным итогом этого стало то, что существенно повысился уровень обеспеченности по правам и законных интересам всех, кто участвуют в уголовном процессе.

93% ещё, как проинформировал Бастрыкин, не самый высокий показатель по тяжким преступлениям. Что касается изнасилований, там значение раскрываемости достигло 98%.