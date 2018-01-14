В Зеленоградске 17 "горячих" мужчин пробежали километр в одних плавках

Вчера, 19:43

Экстремальный триатлон накануне, 13 января, прошёл в городе Зеленоградске Калининградской области. 17 мужчин в плавках преодолели препятствия на дистанции более 1000 метров.

Дресс-код для участников установили организаторы мероприятия. По правилам, к состязанию допускали лишь мужчин в возрасте от 18 до 49 лет в плавках, шлемах и обуви. Атлетам необходимо было пробежать 200 метров, преодолеть дистанцию в 800 метров на велосипеде и проплыть 30 метров. Трудность в преодолении указанного пути также составляло то, что в городе установилась холодная погода. Воздух прогревался максимум до 0 градусов, а температура воды составляла +3 градуса.

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