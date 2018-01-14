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Эльбрус покорила одноногая хабаровчанка

Вчера, 17:56

Недавно россияне узнали, что летом 2017 года одноногая хабаровчанка совершила мужественный поступок. Девушка смогла взойти на Эльбрус и покорила его. Теперь она хочет научиться кататься на сноуборде.

Прошлым летом девушка совершила восхождение на гору Эльбрус и смогла стать одной из «покорителей» горного экстрима и ледовой вершины. Однако уже стали доступны планы девушки на будущее, в которые входит тренировка на сноуборде. Предварительно сообщается, что смелую хабаровчанку зовут Полина, фамилия – Рахмелюк.

Учредитель фонда «Жизнь в движении» Наталья Шагинян-Надим сделала Полине предложение попробовать свои силы в горном спорте для любителей. Результатом остались довольны все.


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