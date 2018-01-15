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В Магнитогорске появилась огромная снежинка. В социальных сетях разместили ролик предновогодней акции под видом флешмоба.

Непосредственно перед праздником 134 водителя выстроили свои автомобили так, что получилась одна большая снежинка. Данное мероприятие сняли на видео с квадрокоптера, но сам ролик появился буквально недавно.

А в Воронеже горожане в соцсетях просят вернуться снег. Для этого они рисуют на асфальте узоры снежинок. Один из воронежцев на своей странице в Instagram опубликовал фото, где из его окна виднеются нарисованные снежинки. Таким образом становится понятно, что люди скучают за снегом и хотят, чтобы он вернулся в их город. Многие россияне нынешнюю зиму называют "аномальной". У кого-то во дворе зеленеет трава, у кого на деревьях появились почки.