VistaNews.ru


В Магнитогорске появилась огромная снежинка

Сегодня, 01:45

В Магнитогорске появилась огромная снежинка. В социальных сетях разместили ролик предновогодней акции под видом флешмоба.

Непосредственно перед праздником 134 водителя выстроили свои автомобили так, что получилась одна большая снежинка. Данное мероприятие сняли на видео с квадрокоптера, но сам ролик появился буквально недавно.

А в Воронеже горожане в соцсетях просят вернуться снег. Для этого они рисуют на асфальте узоры снежинок. Один из воронежцев на своей странице в Instagram опубликовал фото, где из его окна виднеются нарисованные снежинки. Таким образом становится понятно, что люди скучают за снегом и хотят, чтобы он вернулся в их город. Многие россияне нынешнюю зиму называют "аномальной". У кого-то во дворе зеленеет трава, у кого на деревьях появились почки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.