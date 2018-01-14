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В Уфе 18-летняя девушка, пробыв 3 дня в коме, родила девочку

Вчера, 17:25

В Уфе 18-летняя будущая мама, вышла из трёхдневной комы и родила девочку.

Ранее сообщалось: Дарья Фёдорова, находясь 7 месяце беременности, почуствовала себя плохо, а по приезду скорой, внезапно впала в кому. Врачи уведомили родителей, что необходимо немедленное переливание крови. Через местные СМИ и социальные сети, близкие девушки обратились с просьбой сдать кров для того, чтобы спасти девочку. После обращения, несколько десятков горожан пришли на помощь. 10 января стало известно, что Дарья вышла из комы. Врачи сделали ей кесарево сечение и родилась девочка.

Молодую маму отвезли в реанимацию, а её ребёнка - в отделение для недоношенных в роддоме №4. Врачи сообщают, что малыш чувствует себя хорошо, а сама Дарья идёт на поправку.


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