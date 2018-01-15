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Чулпан Хаматова намерена растить дочек образованными и грамотными

Сегодня, 03:15

Чулпан Хаматова намерена растить своих дочерей грамотными и образованными. Звезда всегда стремилась к тому, чтобы её дети исключали из своего словарного запаса так называемые слова-паразиты.

Актриса вспоминает, что когда её дочери были младше, она брала во внимание довольно-таки необычный метод. Это было её личным способом воспитания. Тем не менее, теперь данный способ уже не работает, как раньше. Но Чулпан всё делает для того, чтобы девочки правильно воспитывалсь и становились примером для подражания. При этом актриса следит, какие слова дети подбирают в процессе разговора. Упор делается на то, чтобы меньше использовать в речи слов-паразитов. Если прозвучит не совсем хорошее выражение, то Чулпан придумывает особенное наказание - написать сочинение на тему, которую выберет сама актриса.

"Мне бывает не просто найти общий язык с дочками, но я научилась запасаться терпением, чтобы избегать конфликтов. Мне кажется, любовь родителей и понимание с их стороны - это главный аспект в отношениях детей и их родителей", - поделилась она.


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