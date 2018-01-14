Девушка из Воронежа с радостью станет содержанкой

Вчера, 16:41

В соцсети на своей странице жительница из Воронежа написала о том, что очень рада поступившему ей предложению "стать содержанкой". Девушка не видит в этом ничего зазорного, и делиться впечатлениями с остальными.

Воронежка написала, что такое предложение ей поступило впервые, и ей было очень приятно слышать "хочу тебя содержать". Но самое важное, что от нее взамен ухажер ничего не попросил: "И главное, что взамен общение и всё, ещё и по переписке, вот думаю соглашаться или нет?".

Комментаторы тут же стали оставлять свое мнение на этот счет, и они разделились. Одним кажется, что вскоре девушка пожалеет о потраченном времени на человека, который вовсе ей не нужен, а другие считают, что в наше время нужно воспользоваться этим случаем. Другие волнуются, чтобы родителям "в подоле не принесла".

По всей видимости, отрицательные комментарии не остановят девушку, так что теперь подписчики будут заходить на ее страницу еще чаще, чтобы видеть, как идут дела у барышни с такой неординарной жизненной позицией.