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Жители Воронежа жалуются на открытые люки возле детской площадки

Вчера, 16:55

Жители Воронежав жалуются на открытые люки возле детской площадки. Одна из горожанок Алина Рябых выложила в соцсети в местном паблике "Типичный Воронеж" интересное фото. В дали видна песочница, качели и грки, а перед этим красуются три открытых люка.

Расстояние от них до детской площадки всего несколько метров.

По словам самих жителей, данные люки были украдены. Теперь открытые дырки могут служить, как ловушки. Горожане высказывают беспокойство в сторону открытых люков, ведь туда может упасть не только взрослый, но и ребёнок. Тем более это может произойти, когда на улице уже темно.

Пользователи в соцсети назвали это "Подземная детская площадка".


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