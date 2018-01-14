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Жители Воронежа жёстко раскритиковали любителей обнажать щиколотки

Вчера, 16:36

Нещадной критики от жителей Воронежа удостоились ценители модных трендов, появляющиеся на улице с голыми щиколотками, несмотря на морозную погоду. Своё мнение горожане высказали в одном из местных пабликов «Вконтакте».

Автор публикации предложил землякам поделиться эмоциями относительно данной тенденции. Большинство участников обсуждения сошлись во мнении, что летом короткие или подвороченные брюки, а также обувь, одетая на босую ногу - это вполне себе нормальное явление, но зимой вид обнажённых щиколоток прохожих на улице вызывает как минимум ощущение недоумения. Многие горожане признались, что некоторые их друзья или родственники одеваются подобным образом, за что заслуживают свою порцию критики за пренебрежение своим здоровьем.

Напомним, на днях мы сообщали, что на улицах Воронежа заметили пенсионера, раскатывающего по городу на гироскутере. Пожилой мужчина на модном гаджете шокировал местных жителей.


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  • александр
    Вчера, 17:30

    этo идиoтизм !)

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