Волгоградка купила «сметану будущего» от 15 января

Вчера, 16:14

Волгоградка отправилась за покупками в супермаркет. Придя домой, обнаружила купленную «сметану будущего», которую произведут завтра, 15 января. Фотофактом поделилась в социальной сети.

Жительница Волгограда стала участницей «поездки в будущее». Дело в том, что женщина покупая продукты смогла купить молочный продукт с датой производства завтрашнего дня – 15 января.

Покупатель уверяет, что ей надоело в который раз покупать продукты с вымышленной датой производства. Неравнодушные покупатели также рассказывают в социальных сетях, что становятся заложниками производителя, который умышленно дату наносит на продукт еще не наступившую. В вопросе пытались однажды разобраться, однако оказалось, что завод имеет право наносить завтрашнюю дату на упаковку.