Благовещенка готова платить вознаграждение за поимку Тайфуна

Вчера, 22:15

Благовещенка готова платить вознаграждение тому, кто найдёт её пса по кличке Тайфун. Горожанка областного центра утверждает, что дасть тысячу рублей тому, кто найдёт её собаку.

Как стало известно, 13 января животное буквально сорвалось с цепи, и на данный момент неясно его местонахождение. "Я воспитываю его ещё с малого, поэтому очень привязалась к нему. Он обитал у молего супруга на микрорайоне Солнечный. Сам пёс крупный, но мне кажется, он сейчас очень напуган, так как никогда не гулял без хозяина. Мы залили информацию о пропаже собаки и нам иногда звонят. Говорят, что он был то там, то там. Мы, конечно, направляемся сразу туда, но пока всё это тщетно", - поделилась Анна, хозяйка собаки. Последний раз животное бродило недалеко от 13-й школы. На нём нет ошейника и поводка. Одна их горожанок их сняла. Пёс отлично отзывается на своё имя.

Если кому-то известна какая-либо информация, просьба сообщить по телефону: 54-94-99.