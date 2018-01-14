В Брянске проведут конкурс красоты «Мисс БГТУ»

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Самую красивую студентку Брянского государственного технического университета определят путём проведения очередного конкурса «Мисс БГТУ». Приём заявок на участие в состязании уже начался и продолжится до 25 января.

Строгих требований организаторы к девушкам на этапе регистрации не предъявляют. Студентки, желающие побороться за титул «Мисс БГТУ», должны учиться на очной форме обучения, их возраст должен составлять от 16 до 25 лет. В финал конкурса, который состоится 15 марта, отберут 12 претенденток. Победительница состязания, а также вице-мисс смогут представлять университет на более престижных мероприятиях.

Ранее мы писали, что в Тюмени состоится «Фестиваль невест – 2018». Подобное мероприятие здесь проводится уже не впервые. Грядущий фестиваль должен стать восемнадцатым в истории города.