VistaNews.ru


В Брянске проведут конкурс красоты «Мисс БГТУ»

Сегодня, 13:49

Самую красивую студентку Брянского государственного технического университета определят путём проведения очередного конкурса «Мисс БГТУ». Приём заявок на участие в состязании уже начался и продолжится до 25 января.

Строгих требований организаторы к девушкам на этапе регистрации не предъявляют. Студентки, желающие побороться за титул «Мисс БГТУ», должны учиться на очной форме обучения, их возраст должен составлять от 16 до 25 лет. В финал конкурса, который состоится 15 марта, отберут 12 претенденток. Победительница состязания, а также вице-мисс смогут представлять университет на более престижных мероприятиях.

Ранее мы писали, что в Тюмени состоится «Фестиваль невест – 2018». Подобное мероприятие здесь проводится уже не впервые. Грядущий фестиваль должен стать восемнадцатым в истории города.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.