Открылась тайна ужасной гибели звезды "Морозко"

Вчера, 23:30

Открылась тайна ужасной смерти "Морозко". Об это стало известно на телепрограмме "Привет, Андрей".

Эдуард Изотов исполнял главную роль всеми любимой работы от режиссёра Александра Роу. К нынешнему времени не было понятно, почему умер известный актёр. В студию Малахова были приглашены актёры, которые играли свои роли в знаменитом фильме. Там обговаривались моменты, как именно проходила сьёмка, а также, как сложилась их дальнейшая жизнь. Одну из главных ролей в киноленте исполняла 15-летняя Наталья Седых, сыгравшая Настеньку. О том, как сложилась жизнь "Иванушки" поведала его первая супруга Инга Будкевич. В то время, когда снималась картина, у них росла дочь. Инга приезжала на сьёмки, но не из-за ревности к актрисе Седых. Тем не менее, Будкевич в итоге признала, что Наталья была влюблена в её супруга. После долгих узов брака Эдуард развёлся с Ингой. Через пару лет после этого тогда уже известного актёра задержали в подозрении несанкционированных валютных операций.

В передаче Малахова актриса призналась, что считает себя виноватой и всё ещё любит своего первого супруга. После того, как Эдуард Изотов отбыл свой срок в тюрьме, он продолжил работать, но при этом пережил пару инсультов, а после имел проблемы с памятью. В итоге театр пришлось забросить. Его яркая жизнь была завершена в 2003 году в психоневрологическом пансионате.