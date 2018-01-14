Звезда мемов Фокин обвинил передачу "Дорогая, мы убиваем детей" в своих страданиях

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Саша Фокин стал знаменитостью после участия в проекте «Дорогая, мы убиваем детей». Интернет-мемы с геймером сделали юношу несчастным. Он не может встречаться с девушками, учителя занижают оценки, а жизнь превратилась в сущий ад.

Передача «Дорогая, мы убиваем детей» выходит на украинском канале «СТБ». В 2011 году Саша Фокин принял участие, где предстал в образе заядлого геймера. Юноша тогда расплакался и не смог ничего толком объяснить оператору. Этот фрагмент стал самым популярным мемом на ближайшие 2 года. Он опубликовал видео, где признался в том, что после участия в передаче он стал знаменитым, а это в свою очередь начало мешать ему в повседневной жизни.

Друзья постоянно просят повторить тот самый известный момент из передачи, а учителя занижают оценки. Фокин после передачи стал меньше играть в игры. Он испытывал трудности в общении с девушками. Во время первого разговора с представителями противоположного пола парень теряется и начинает заикаться. В одно время он даже боялся выходить на улицу, о чём признался в видеоролике.