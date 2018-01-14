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Телемедицина уже работает в Красноярске

Сегодня, 10:05

Телемедицина, которая внедрена в практику новым законом РФ, уже работает в Красноярске. Нововведение предполагает, что консультации медиков можно получить посредством интернета.

В Красноярске, согласно поступившим сообщениям, данный метод активно применяется врачами. Для этого в штате краевой больницы создан специальный отдел.

Его специалисты занимаются рассылками снимков для того, чтобы консультировать пациентов. Рентгеновские фото уже разосланы более, чем 6 тысяч раз. При этом они передаются через сеть, которая должным образом защищена.

Данная практика существует в Красноярске уже порядка двух лет. Сейчас она стала законом.

Врачи получат возможность консультирования пациентов через интернет. В то же время медики полагают, это не станет заменой личных приёмов. Данный способ поможет лишь, будучи в качестве «советчика», тому, чтобы виртуальный пациент смог точнее определить свою проблему и обратиться к нужному специалисту.


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